У берегов Гватемалы произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в четверг у побережья Гватемалы. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился приблизительно в 46 км к юго-западу от города Пуэрто-Сан-Хосе (население около 18,6 тыс. человек) в департаменте Эскуинтла. Очаг залегал на глубине 10 км.

Как сообщает агентство Reuters, подземные толчки ощущались и в столице, расположенной к северо-востоку от эпицентра.