США ввели санкции против иранской компании

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении иранской киберкомпании Emennet Pasargad и шести ее сотрудников за имевшую место, с точки зрения Вашингтона, попытку повлиять на американские президентские выборы 2020 года. Об этом сообщило в четверг Министерство финансов США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в [санкционный] список шесть иранских физических лиц и одно иранское юридическое лицо <...> за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года в США", - говорится в заявлении ведомства.

"Этой кампанией, в рамках которой предпринимались попытки повлиять на выборы, руководила иранская киберкомпания Emennet Pasargad", - утверждает американский Минфин.