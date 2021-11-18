Байден заявил, что США изучают идею дипломатического бойкота Олимпиады в КНР

Соединенные Штаты рассматривают вариант дипломатического бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр в Китае. Об этом заявил в четверг журналистам президент США Джо Байден, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения американской печати о возможном дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине, он сказал: "Мы рассматриваем [данную идею]".

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.

Как проинформировала во вторник газета The Washington Post, администрация США планирует устроить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, предусматривающий отказ от отправки должностных лиц на торжества по случаю этих состязаний. Издание уточнило, что окончательное решение на этот счет в Вашингтоне еще не принято. Однако Байдену, по сведениям The Washington Post, уже переданы рекомендации о бойкоте, с которыми он намерен согласиться. Данное решение президента ожидается якобы до конца текущего месяца.