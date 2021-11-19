https://news.day.az/world/1405382.html Парламент Украины ратифицировал военное соглашение с Турцией
Парламент Украины ратифицировал военное соглашение с Турцией
Верховная рада Украины ратифицировала рамочное соглашение между украинским и турецким правительствами о военном сотрудничестве, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Документ утвержден на заседании парламента в четверг. Решение поддержали 303 депутата из 450.
Соглашение было заключено в ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, который состоялся в октябре 2020 года.
Документ предусматривает развитие сотрудничества между Украиной и Турцией в военной сфере, включая обмен персоналом, материалами, оборудованием, информацией и опытом.
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