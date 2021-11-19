Байден не поедет на Всемирный экономический форум в Давос

Президент США Джо Байден, как ожидается, не поедет на ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое пройдет в Давосе (Швейцария) в январе 2022 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами американского лидера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что США на форуме будет представлять команда экспертов из числа сотрудников администрации президента. Как указывает Bloomberg, в пресс-службе Белого дома пока не комментировали планы американского руководства касательно ВЭФ.

Bloomberg подчеркивает, что предыдущий президент США Дональд Трамп дважды лично присутствовал на форуме в Давосе - в 2018 и 2020 годах. При этом его предшественники Барак Обама, Джордж Буш - младший и Джордж Буш - старший не посещали его. 42-й президент США Билл Клинтон единожды присутствовал на ВЭФ - в 2000 году, в год 30-летия форума.

Ежегодное заседание Всемирного экономического форума состоится в Давосе с 17 по 21 января 2022 года. Вследствие пандемии и связанных с ней санитарных ограничений заседание в 2021 году планировали провести в Сингапуре 17-20 августа. Однако, как отметили организаторы, связанные с пандемией обстоятельства сделали невозможным проведение глобальной встречи.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах деятельности. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций.