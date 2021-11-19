В США описали применение нового американского бомбардировщика против С-400

В публикации американского журнала Popular Mechanics описано возможное применение перспективного малозаметного стратегического бомбардировщика B-21 Raider Военно-воздушных сил (ВВС) США, считающегося "самым крутым" самолетом в мире, против китайской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" российского производства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание допускает, что самолет может использоваться для постановки минных заграждений. "В первые часы китайского вторжения на Тайвань B-21 Raider могут пролететь под носом китайских С-400 и засеять Тайваньский пролив минами Quickstrike, создавая серьезную опасность для военных кораблей, совершающих рискованный переход", - пишет журнал.

Отмечается, что "минное поле может закрыть вражеские порты и гавани, заставить вражеские корабли плыть ближе к дому или даже перекрыть один из путей плавания и заставить военные корабли противника попасть в хорошо подготовленную засаду".