США объявили награду за данные об иранских хакерах

Офис по контролю за иностранными активами Минфина США ввел санкции против шести иранцев и IT-компании Emennet Pasargad "за попытку повлиять" на президентские выборы 2020 года. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Минфин также назвал имена шестерых сотрудников иранской компании Emennet Pasargad, начиная от руководителей и заканчивая рядовыми сотрудниками. По данным ведомства, хакеры пытались вторгнуться в информационную среду США и изменить ее, чтобы посеять раздор и подорвать веру в выборы.

Отмечается, что подвергнутые санкциям люди с августа по ноябрь 2020 года распространяли дезинформацию в социальных сетях, отправляя электронные письма с угрозами. Кроме того, они публиковали видео с намеками, что голосование проходит с использованием поддельных бюллетеней. За данные об этих лицах Госдеп объявил награду до десяти миллионов долларов.

"Эти хакеры работали на иранское правительство, чтобы повлиять на выборы в США в 2020 году", - подчеркивается в Twitter-аккаунте программы Госдепа по вознаграждению за помощь правосудию.

К публикации ведомство добавило фотографии двух молодых людей: в Госдепе разыскивают данные о Сайеде Хосейне Каземи и Саххаде Кашиане. Отмечается, что они "были вовлечены в зловредные иранские кибероперации, нац