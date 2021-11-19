В сети переживают о «фиолетовых руках» королевы Елизаветы II

Пользователи Twitter прокомментировали недавнее видео с королевой Великобритании Елизаветой II на ее первой очной встрече за последние два месяца.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, 17 ноября британская королева провела аудиенцию с сэром Николасом Картером, который, будучи в генеральском звании, руководил штабом обороны Соединенного Королевства и теперь покидает свой пост в конце ноября. Встреча прошла в Виндзорском замке. Королева была в хорошем расположении духа и пообщалась с генералом, пожав ему руку перед разговором.

Одна из пользователей пишет, что королева "сильно похудела". Другие отмечают, что у монаршей особы "фиолетовые руки, что не являются хорошим признаком ее кровообращения". Некоторые пишут, что Елизавета выглядит "крошечной" и "хрупкой".

14 ноября Елизавета II не смогла посетить мероприятия по случаю Дня памяти возле военного мемориала Кенотаф в Лондоне из-за того, что она потянула спину.

Принц Уэльский Чарльз при этом отмечал, что у его матери все хорошо со здоровьем, но "в 95 лет, уже не так просто, как было раньше".