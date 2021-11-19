Студент вылетел из колледжа, испугался сообщать об этом семье и 16 лет скрывался

В Китае 39-летний мужчина 16 лет скрывался от родителей после того, как вылетел из колледжа и испугался им об этом сообщать. Историю китайца публикует Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во вторник, 16 ноября, мужчина по фамилии Ван, который почти 20 лет считался пропавшим без вести, воссоединился с семьей в китайском городе Сиань. Ван в слезах упал на колени перед матерью, которая искала его с 2005 года, и умолял о прощении.

Мужчина признался, что он намеренно прервал все контакты с родителями. Он объяснил, что ему было стыдно сказать матери и отцу, что он, будучи студентом, пристрастился к видеоиграм и не смог закончить колледж. Вана мучила мысль, что он не оправдал надежды семьи - в средней школе он был лучшим учеником, и у него были все шансы на успешную жизнь.

Все время, пока родители искали сына, он подрабатывал в местах, где не требовалось официальное оформление, чтобы его не смогли вычислить. Однажды Вану понадобилось обновить удостоверение личности, во время подготовки которого выяснилось, что мужчина находился в розыске. Информацию о пропавшем без вести передали его семье.

Отец китайца рассказал, что все 16 лет он по два раза в год приезжал в Сиань и неделями искал сына. "Я обошел все улицы Сианя и побывал в каждом интернет-кафе. Наши сердца были разбиты, мы нигде не могли его отыскать", - сказал отец. Мать мужчины добавила, что она готовилась к худшему и думала, что ее сын давно мертв. По ее словам, она не держит зла на ребенка и не винит его, она просто счастлива снова увидеть Вана.