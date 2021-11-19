На Украине предотвратили покушение на министра аграрной политики

На министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко готовилось покушение. Об этом сообщил глава украинского МВД Денис Монастырский, передает Day.Az со ссылкой на unian.net. По его словам, убить министра планировали из-за имущественных претензий и долгов гражданин США и гражданка Украины. Подозреваемые задержаны, им грозит пожизненное лишение свободы.

"Этим гражданином был Роман Лещенко, министр украинского правительства",- сказал господин Монастырский (цитата по УНИАН).

Все заказчики, в том числе гражданин США, уже задержаны. По словам Дениса Монастырского, "было принято решение о задержании данного лица (гражданина США). Проинформировано посольство США. Все они задержаны". До этого полиция сообщила о предотвращенном покушении на одного из министров - без указания имени.

По данным МВД, покушение было связано с деятельностью господина Лещенко в 2018 году, до того как он поступил на государственную службу. О готовившемся покушении сам министр узнал незадолго до брифинга и заявил, что уже давно получал угрозы.

"С 2020 года, с момента, как я приступил к исполнению должностных обязательств госслужащего, а именно главы Госгеокадастра, я нахожусь, согласно указу президента, под охраной. Управление государственной охраны обеспечивает мою безопасность. И по отношению ко мне было очень много угроз. И по отношению ко мне, и к членам моей семьи, по отношению к моим детям. И этот процесс постоянный",- сказал министр Лещенко на брифинге.

Роман Лещенко занимает пост министра с декабря 2020 года. До этого он работал главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Согласно декларации господина Лещенко за минувший год, ему и его супруге Алле Лещенко принадлежали доли в структурах компании "Прогресс-молоко".