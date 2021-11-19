В жилом здании в Турции произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие

По меньшей мере два человека погибли и четыре человека пострадали в результате взрыва, прогремевшего в жилом здании в турецком городе Анкара, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. Произошло частичное обрушение постройки.

На место происшествия прибыли спасатели и несколько бригад скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

Других подробностей пока не поступало.