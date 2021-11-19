https://news.day.az/world/1405417.html В жилом здании в Турции произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие
В жилом здании в Турции произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие
По меньшей мере два человека погибли и четыре человека пострадали в результате взрыва, прогремевшего в жилом здании в турецком городе Анкара, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. Произошло частичное обрушение постройки.
На место происшествия прибыли спасатели и несколько бригад скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.
Других подробностей пока не поступало.
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