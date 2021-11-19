Посла Болгарии в Анкаре вызвали в МИД Турции в связи с утверждениями о вмешательстве Турции в президентские и парламентские выборы в Болгарии и во внутренние дела этой страны. Об этом сообщили диписточники в турецком МИД, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"После вызова турецкого посла Айлин Секизкёк в болгарский МИД внешнеполитическое ведомство Турции вызвало для беседы посла Болгарии Христова Чолакова", - сообщили источники.

В ходе состоявшейся беседы замглавы МИД Турции Фарук Каймакджы довел до сведения посла, что Анкара отвергает все утверждения о том, что болгарские избиратели якобы "направлялись" турецкими властями во время прошедших в стране 14 ноября президентских и парламентских выборов. Каймакджы также назвал не соответствующими действительности заявления о вмешательстве Турции во внутренние дела Болгарии.

Он подчеркнул, что в целях содействия процессу выборов в Болгарии Турция продемонстрировала всестороннее сотрудничество и предоставила болгарским избирателям необходимые условия для голосования на территории Турции.

Согласно источникам, послу была вручена дипломатическая нота, в которой указано, что Анкара ожидает, что голосование болгарских избирателей на территории Турции не станет предметом для злоупотреблений во внутренней политике Болгарии.

Турецкая сторона выразила недоумение по поводу того, что посол Турции в Болгарии был вызван в МИД страны в связи с такого рода безосновательными обвинениями.

В МИД Турции назвали неприемлемой реакцию Болгарии, являющейся членом Совета Европы и ЕС, на осуществление гражданами страны своих избирательных прав на территории Турции.