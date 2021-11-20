Крупнейший сталевар мира решил спасти планету

Китайская компания China Baowu Steel Group, которая является крупнейшим сталеваром в мире, создала план по спасению планеты с помощью сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Bloomberg.

Крупнейший производитель стали опубликовал план по декарбонизации (уменьшение выбросов углерода) производства. Он включает в себя шесть пунктов: повышение энергетической эффективности существующих доменных цехов, снижение интенсивности выбросов углерода доменными печами на 30 процентов, производство стали с использованием водорода в качестве топлива, модернизация электродуговых печей, увеличение использования переработанной стали и разработка технологии улавливания углерода на производстве.

Китайский сталевар также решил создать фонд, который будет ежегодно тратить 35 миллионов юаней (около 5,5 миллиона долларов) на исследования в области низкоуглеродной металлургии. Также планируется создать альянс среди 62 заводов и предприятий для сокращения выбросов парниковых газов, которые создает металлургический сектор, наносят вред планете. Опубликованные планы по декарбонизации компании при этом не включают сроков их реализации. Ранее компания сообщала, что максимального числа выбросов она достигнет в 2023 году, после чего перейдет к углеродной нейтральности до 2050 года.

China Baowu Steel Group уточняет, что использование водорода в качестве топлива является ключевым элементом для декарбонизации предприятий. При этом подобная технология все еще остается непроработанной и затратной, по прогнозам аналитиков агентства, производство стали с использованием водорода в качестве альтернативы ископаемому топливу (углю) может стать рентабельным только к 2050 году.

Процесс декарбонизации предприятий по всему миру сталкивается с серьезными преградами. Эксперты отмечают, что традиционные источники энергии, например, нефть и газ, еще долгие годы будут частью мировой энергосистемы. Так, по словам генерального директора британской нефтегазовой компании BP Бернарда Луни, в будущем углеводороды продолжат играть важную роль, несмотря на активные усилия по переходу на возобновляемые источники энергии. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, по его мнению, - сбалансировать добычу и переработку ископаемого топлива для снижения выбросов углерода.