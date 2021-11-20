https://news.day.az/world/1405422.html Старинную копию конституции США продали на аукционе за баснословную сумму
Старинную копию конституции США продали на аукционе за баснословную сумму
Старинную копию конституции Соединенных Штатов продали на аукционе за $43,2 млн, сообщил в Twitter аукционный дом Sotheby's, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Эта печатная копия американская конституция является одной из 13 сохранившихся экземпляров распечаток, которые, в количестве 500 экземпляров, были изданы для делегатов Континентального конгресса на Филадельфийском конвенте 1787 года. На этом законодательном собрании была создана конституция США. Таким образом, эта конституция является старейшим в мире действующим основным законом.
Неизвестно, кто сумел приобрести лот.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре