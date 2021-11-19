В США разрешат привиться третьей дозой вакцины всему взрослому населению

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США 19 ноября планирует разрешить бустерные прививки третьей дозой вакцины от COVID-19 всему взрослому населению страны. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что это решение позволит сделать доступной ревакцинацию для миллионов американцев, что особенно актуально в преддверии зимних праздников. Будут использованы препарат от компаний Pfizer и BioNTech, а также Moderna.

В администрации США выразили обеспокоенность увеличением числа случаев заражений в стране. До этого решения предполагалась бустерная вакцинация только уязвимых групп населения.

Ранее генеральный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что ревакцинацию от коронавирусной инфекции необходимо будет проходить примерно каждый год. Он отметил, что необходимо проследить за состоянием людей, сделавших бустерную прививку, по истечении шестимесячного срока, чтобы понять, когда у них снизится уровень защиты, и им потребуется новая доза вакцины.