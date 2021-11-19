Ученые сообщили об утечке коронавируса из лаборатории Уханя

Группа ученых нашла доказательства утечки вируса COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане в 2019 году, сообщает британское издание The Spectator, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В статье говорится, что исследователи нашли у летучих мышей из Лаоса коронавирус COVID-19, больше похожий на возбудителя Sars-CoV-2, чем образец из уханьской лаборатории. Авторы материала полагают, что этот факт можно считать доказательством естественного происхождения вируса. Но при этом у обнаруженного в Лаосе вируса нет одного важного элемента в ключевой части ключевого гена, который и делает коронавирус таким заразным - так называемого сайта расщепления фурина, особого 12-буквенного сегмента генетического текста.

Позже, по информации издания, была раскрыта переписка между инвесторами из правительства США и американским фондом поиска вирусов EcoHealth Alliance. Уточняется, что специалисты обсуждали сбор вирусов у популяции летучих мышей в восьми странах Восточной Азии в 2016 - 2019 годах. В результате было принято решение об отправке собранных образцов в лабораторию в Ухане, ее финансированием занимались эти же стороны.

В письмах шла речь о переправке данных, а не образцов, но в некоторых неоднократно говорилось об отправке именно образцов. Также в переписке сообщалось, что ученые Уханя работали вместе со специалистами из США.