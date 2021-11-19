В Японии заявили о вторжении кораблей Китая в акваторию страны

Четыре патрульных корабля Китайской Народной Республики вошли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку. Об этом заявили в издании Kyoto-np, сославшись на данные японской береговой охраны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ведомства, корабли Китая оказались в акватории Японии в районе островов Сенкаку в префектуре Окинава в 4.00 мск.

Данный инцидент с заходом кораблей на территориальные воды Японии оказался 36-м по счету с начала 2021 года. В настоящий момент неизвестно, с какой целью морские суда Китая находятся в чужой акватории.

Необитаемый архипелаг перешел под контроль Японии в 1895 году вместе с Тайванем.