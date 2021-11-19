Черепахи поставили под удар авиасообщение с Токио

Администрация международного аэропорта Токио Нарита сообщила о том, что живущие в пруду около взлетно-посадочной полосы черепахи представляют угрозу для самолетов, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Уточняется, что в настоящее время близлежащая к пруду взлётно-посадочная полоса закрыта для полетов. Эксперты полагают, что при взлете животных может засосать в турбину самолета.

В настоящее время со специалистами обсуждается план действий, предлагается частично ликвидировать популяцию черепах на территории аэропорта и установить забор между водоемом и взлетно-посадочной полосой, передает японский телеканал NHK.