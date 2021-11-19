https://news.day.az/world/1405472.html Черепахи поставили под удар авиасообщение с Токио
Черепахи поставили под удар авиасообщение с Токио
Администрация международного аэропорта Токио Нарита сообщила о том, что живущие в пруду около взлетно-посадочной полосы черепахи представляют угрозу для самолетов, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.
Уточняется, что в настоящее время близлежащая к пруду взлётно-посадочная полоса закрыта для полетов. Эксперты полагают, что при взлете животных может засосать в турбину самолета.
В настоящее время со специалистами обсуждается план действий, предлагается частично ликвидировать популяцию черепах на территории аэропорта и установить забор между водоемом и взлетно-посадочной полосой, передает японский телеканал NHK.
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