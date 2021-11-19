Россиянам рассказали, как часто можно ревакцинироваться от коронавируса

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский рассказал о правилах ревакцинации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Опасности для организма, если у него на момент проведения вакцинации нет противопоказаний, то их, на мой взгляд, не должно существовать. Самое главное, чтобы введение вакцины было не ранее, чем через один-два месяца после введения предыдущей вакцины", - сказал он.

Специалист добавил, что при ревакцинации двухкомпонентной вакциной раз в полгода "подводных камней не должно быть".

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал критический срок ревакцинации в условиях распространения "дельта"-штамма коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".