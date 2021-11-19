Талибы пообещали наказывать жителей Афганистана, сдающих дома членам ИГ
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Движение "Талибан" пригрозило наказывать жителей Афганистана, предоставляющих квартиры боевикам террористической группировки "Исламское государство", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Если кто-то сдает свой дом незнакомцам без гарантии и позже будет доказано, что они (проживающие - ИФ) являются (боевиками) ИГ, владелец дома и посредник будут строго наказаны", - сообщил в пятницу в твиттере начальник генштаба талибов Кари Фасихуддин Фитрат Бадахшани.

За последние дни в западной части Кабула, где проживают преимущественно хазарейцы-шииты, произошло несколько взрывов, ответственность за которые взяла на себя группировка ИГ. Кроме того, ранее в Кундузе и Кандагаре были совершены теракты в шиитских мечетях. Талибы заявили, что за этими нападениями также стоит "Исламское государство".