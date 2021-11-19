Китай могут лишить теннисных турниров

Женская теннисная ассоциация (WTA) готова лишить Китай турниров, если не прояснится ситуация с пропавшей теннисисткой Пэн Шуай, которая более полутора недель не выходила на связь после публикации обвинений в домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы определенно готовы прекратить наш бизнес и справиться со всеми сопутствующими осложнениями. Так как это больше, чем бизнес. Женщин нужно уважать, а не подвергать цензуре", - приводит слова главы WTA Стива Саймона CNN.

Полторы недели назад Пэн Шуай опубликовала в соцсети Weibo пост, в котором заявила, что Гаоли принуждал ее к интимной связи. По ее словам, такие отношения продолжались до недавнего времени.

Позднее пост спортсменки был удален. Теперь в соцсети заблокированы имена Пэн и Гаоли, а поисковый запрос не выдает результаты по слову "теннис".

17 ноября государственное телевидение Китая CGTN сообщило, что спортсменка отправила электронное письмо главе WTA и опровергла информацию об обвинениях в адрес бывшего вице-премьера Китая.