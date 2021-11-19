https://news.day.az/world/1405538.html В Мосуле слышны звуки взрывов
В Мосуле слышны звуки взрывов
Звуки взрывов раздались в пятницу утром в городе Мосул - административном центре провинции Найнава на севере Ирака. Об этом сообщил портал Shafaq News, ссылаясь на местных жителей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их словам, в городе были слышны звуки четырех взрывов. Другие подробности не приводятся.
Власти еще не прокомментировали эту информацию.
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