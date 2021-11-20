Министр США запретила повышать солдат, не привившихся от COVID-19

Американские солдаты, которые откажутся от вакцинации против коронавируса и не попросят об освобождении, больше не смогут повторно записываться на службу или уходить на повышение. Соответствующая памятка была подписана главой Военного министерства армии США Кристин Вормут, сообщает издание Defense One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новые ограничения коснутся военных, которые проходят срочную службу, а также резервистов и национальных гвардейцев.

Предполагается, что послужные списки военнослужащих будут помечены в тот день, когда они окончательно откажутся от вакцинации. С подобной отметкой солдаты не смогут дальше продвигаться по службе. Еще из-за ограничений военные не смогут проходить обучение.

"Я разрешаю командирам вводить запреты на продолжение службы... для всех солдат, которые отказываются от вакцинации", - уточняется в документе.