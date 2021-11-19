На фрегате ВМС Канады у берегов Норвегии произошел пожар

На канадском фрегате HMCS Fredericton, флагмане одной из постоянных военно-морских групп НАТО, у побережья Норвегии произошел пожар. О пострадавших в результате происшествия в море не сообщается, пишет CBC News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что пожар произошел в машинном отделении судна.

Члены экипажа потушили огонь самостоятельно, а потом на нем же отправились в порт Норвегии на ремонт.