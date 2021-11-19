https://news.day.az/world/1405613.html На фрегате ВМС Канады у берегов Норвегии произошел пожар
На фрегате ВМС Канады у берегов Норвегии произошел пожар
На канадском фрегате HMCS Fredericton, флагмане одной из постоянных военно-морских групп НАТО, у побережья Норвегии произошел пожар. О пострадавших в результате происшествия в море не сообщается, пишет CBC News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что пожар произошел в машинном отделении судна.
Члены экипажа потушили огонь самостоятельно, а потом на нем же отправились в порт Норвегии на ремонт.
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