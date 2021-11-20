На Мадагаскаре голодают 1,3 млн человек

На острове Мадагаскар голодают не менее 1,3 млн человек из-за чрезвычайной засухи. Люди питаются кактусами и саранчой. Об этом сказал координатор гуманитарной помощи ООН для Мадагаскара Исса Саного, сообщает Укринформ в пятницу, 19 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Я призываю международное сообщество проявить солидарность с жителями Мадагаскара, которые несут основное бремя климатического кризиса, предоставить финансирование, необходимое для предотвращения гуманитарной катастрофы", - сказал Саного.

По словам координатора, последствия сильнейшей за последние 40 лет засухи в сочетании с песчаными бурями и нашествием вредителей практически сделали невозможным для южан острова выращивать собственные пищевые продукты уже по меньшей мере три года.

Саного совершил поездку по южной части острова, где, по его словам, увидел "человеческое лицо глобального климатического кризиса" - то, как он отражается на жизни людей.

В результате засухи более 1,3 млн человек столкнулись с проблемой сильного голода, в том числе около 30 тысяч человек - с угрожающими жизни условиями.

"Женщины, дети, семьи едят кактусы или саранчу, чтобы выжить из-за этой засухи, более полумиллиона детей страдают от острого недоедания, - сказал он. - И это происходит в стране и регионе, которые наименее причастны к изменению климата".

Некоторым семьям "пришлось продать все свое личное имущество, вплоть до кастрюль и сковородок, чтобы купить небольшое количество еды, которой им не хватит надолго", сказал Саного, добавив, что мир должен действовать уже сейчас, чтобы помочь этим семьям.