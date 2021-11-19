https://news.day.az/world/1405623.html Десять человек пострадали при взрыве на военной базе в Канаде - ВИДЕО
Десять человек пострадали при взрыве на военной базе в Канаде - ВИДЕО
Десять человек пострадали при взрыве на базе вооруженных сил Канады на острове Ванкувер, сообщает CTV.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по информации телеканала, медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим, четырех отправили в больницу, одного из них пришлось доставлять в медучреждение на вертолете.
Предполагается, что в нежилом здании казармы взорвался бытовой газ. В результате инцидента постройка была частично разрушена.
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