Мужчина избил женщину из-за отказа подвинуть тележку в магазине

Мужчина избил женщину, которая, по его мнению, отказалась подвинуть тележку в супермаркете в Подмосковье.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, Андрей, сын пострадавшей, написал у себя в Instagram, что инцидент случился 17 ноября на кассе в магазине. Он заявил, что его мать складывала товары в тележку, но подходящий к кассе человек возмутился тем, что женщина мешает свободному проходу.

"Мама ответила: "Подвиньте продуктовые тележки, если они мешают вам пройти", - подчеркнул Андрей.

Казалось бы, на этом разговор должен был закончиться, но через 10 минут к женщине подбежал недовольный мужчина и спросил, не желает ли она извиниться, на что женщина ответила отказом. После этого мужчина ударил ее и убежал.

В результате у женщины заплыл глаз, половина лица опухла и приобрела сине-фиолетовый цвет, также не исключается, что у нее повреждены зубы. На драчуна уже написали заявление в полицию.