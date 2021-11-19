В Аргентине полиция застрелила 17-летнего футболиста

Футболист аргентинского клуба "Барракас Сентраль" Лукас Гонсалес погиб в возрасте 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации испанской газеты Marca, Гонсалес ехал на машине в компании друзей, в это время полицейские открыли огонь по автомобилю. Согласно отчету полиции машина Гонсалеса протаранила патрульный автомобиль на одном из перекрестков, когда сотрудники правоохранительных органов пытались остановить компанию. Руководство "Барракаса Сентраля" отрицает официальную версию следствия и призывает к честному расследованию происшествия.

"Насколько мне известно, их остановила машина с четырьмя полицейскими внутри. Один из родителей мальчиков сказал мне, что ребята подумали, что на них собираются напасть. Они ускорились, и по дороге полицейские застрелили моего сына", - сказала мать погибшего футболиста Синтия Лопес.

"Барракас Сентраль" объявил трехдневный траур в память о Гонсалесе. Клуб выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Аргентины по футболу.