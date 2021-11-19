Три человека погибли по вине пьяного водителя в Петербурге

В результате лобового столкновения на трассе в курортном районе Северной столицы три человека получили смертельные травмы и еще двое были госпитализированы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, на 5-м километре Зеленогорского шоссе вечером, 18 ноября, столкнулись Toyota Corolla и LADA Granta. По предварительным данным, водитель иномарки, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу.

В результате лобового удара в легковушке погибли водитель и два пассажира. Еще один пассажир LADA, 32-летний мужчина, был госпитализирован в тяжелом состоянии. В больницу отправился и предполагаемый виновник аварии - водитель Toyota Corolla.

По факту смертельного ДТП организована полицейская проверка.