https://news.day.az/world/1405643.html В Израиле мотоциклист на ходу подорвался на взрывном устройстве - ВИДЕО
В Израиле мотоциклист на ходу подорвался на взрывном устройстве - ВИДЕО
Вечером, 18 ноября, очевидцы сняли момент взрыва на трассе, соединяющей израильские города Рамла - Ришон ле-Цион.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в результате происшествия погиб 30-летний мужчина, на мотоцикле которого было установлено взрывное устройство.
Взрыв произошел в районе населенного пункта Беэр-Яаков. Личность погибшего пока не установлена. По данным израильских СМИ, мотоциклом управлял израильтянин арабского происхождения. Как на его транспортном средстве могла оказаться бомба, пока неизвестно.
В качестве основной версии взрыва полиция рассматривает разборки криминальных группировок. Проводится расследование.
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