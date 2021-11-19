В Израиле мотоциклист на ходу подорвался на взрывном устройстве

Вечером, 18 ноября, очевидцы сняли момент взрыва на трассе, соединяющей израильские города Рамла - Ришон ле-Цион.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в результате происшествия погиб 30-летний мужчина, на мотоцикле которого было установлено взрывное устройство.

Взрыв произошел в районе населенного пункта Беэр-Яаков. Личность погибшего пока не установлена. По данным израильских СМИ, мотоциклом управлял израильтянин арабского происхождения. Как на его транспортном средстве могла оказаться бомба, пока неизвестно.

В качестве основной версии взрыва полиция рассматривает разборки криминальных группировок. Проводится расследование.