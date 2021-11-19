Названо новое место для обсуждения планов по спасению планеты

Новым местом для обсуждения планов по предотвращению глобальной катастрофы станут Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Страны в 2022 и 2023 году соответственно примут Конференцию ООН по вопросам изменения климата (COP27 и COP28), пишет CNN со ссылкой на правительство Дубая, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы приложим все усилия, чтобы конференция прошла успешно. ОАЭ выполнят обязательства в области климата для спасения планеты", - сообщил премьер-министр страны шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум.

Во второй раз за все время проведения ежегодных переговоров саммит по климату пройдет на Ближнем Востоке - первым из стран этого региона его принимал Катар в 2012 году. Министр ОАЭ по вопросам изменения климата и окружающей среды Мариам бинт Мохаммед Альмхейри заявила, что организация конференции в стране поможет вовлечь молодежь в борьбу с изменением климата. Представительница правительства назвала молодых людей той категорией граждан, за которой стоит будущее планеты.

Предыдущая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проходила с 30 октября по 13 ноября в шотландском Глазго. По ее итогам дипломаты из почти 200 стран обязались сократить выбросы углерода, отказаться от некоторых видов ископаемого топлива и увеличить помощь бедным странам, находящимся на передовой борьбы с изменением климата.