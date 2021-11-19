В России начали производство корректируемых ракет для «Торнадо-С»

Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) получат новый боеприпас. В России начали производство корректируемых ракет для РСЗО "Торнадо-С". Об этом рассказал генеральный директор "НПО "Сплав" имени А.Н. Ганичева" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Смирнов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он подчеркнул, что уже началось серийное производство корректируемых боеприпасов калибра 300 миллиметров. По словам гендиректора предприятия, также заключен контракт с Минобороны России на поставку новых боеприпасов.

В августе издание The National Interest оценило перспективы разработки РСЗО с искусственным интеллектом в России. Автор материала подчеркнул, что для создания такой системы потребуется беспилотный грузовик и бесперебойная связь.