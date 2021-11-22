В Австралии выбросы углекислого газа решили сокращать с помощью пива

Австралийские пивовары решили спасать мир. Они предлагают улавливать и скармливать микроводорослям выбросы углекислого газа, которые появляются после его ферментации. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Эксперты выяснили, что одно дерево поглощает углерод от производства шести банок пива в течение двух дней.

Исходя из этого, сотрудники сиднейской компании Young Henrys совместно с учеными создали два биореактора. В него поместили триллионы микроорганизмов, поглощающих углерод и выделяющих кислород.

"Мы могли бы разрушить весь наш участок и посадить деревья, но потребуются годы, прежде чем они поглотят такой же объем углекислого газа и произведут столько же кислорода. Это потрясающее решение для улавливания углерода в городской среде", - рассказал один из основателей Young Henrys Оскар МакМахон.

Теперь ученые планируют проверить эту технологию для нейтрализации выбросов метана на фермах.