В Евросоюзе испугались появления «болгарского варианта» COVID-19

В Болгарии может появиться новый вариант коронавируса. Об этом заявил журналистам еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон во время рабочего визита в Софию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, страна может стать стать источником нового варианта заболевания, поскольку процент привитых болгар низкий.

"Не хотел бы говорить о потенциальном "болгарском варианте", но если не действовать, то уже зимой мы можем стать свидетелями этого. Очень много людей не вакцинированы, поэтому здесь может образоваться новый вариант еще более устойчивого вируса", - отметил Бретон.

Он добавил, что такое развитие событий стало бы "плохой новостью" как для болгар, так и для всего мира.

Уточняется, что в настоящее время в Болгарии 1,67 млн человек прошли полную вакцинацию.