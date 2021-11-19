Крупнейшие на планете леса рекордно пострадали

Крупнейшие и самые разнообразные на планете леса Амазонии рекордно пострадали в 2021 году. Вырубка деревьев в бразильской части заповедника оказалась самой масштабной за последние 15 лет, передает BBC News со ссылкой на доклад Национального института космических исследований (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Экосистема Амазонии считается самой разнообразной в мире - там находятся около трех миллионов видов растений и животных. Кроме того, в этой местности проживают коренные народы Бразилии. По данным исследователей, с 2020-го по 2021 год темпы сокращения лесов увеличились на 22 процента, а их площадь уменьшилась на 13,2 тысячи квадратных километров - сильнее всего с 2006 года.

Министра окружающей среды Бразилии Хоаким Лейте (Joaquim Leite) обеспокоили представленные данные, он сказал, что необходимо действовать более решительно для пресечения такого рода преступлений. Однако чиновник отметил, что данные не в полной мере отражают сложившуюся в последние несколько месяцев ситуацию.

В "Гринпис" отметили, что быстрее всего леса начали сокращаться с приходом к власти в 2019 году президента Жаира Болсонару. Бразильский лидер поощряет сельское хозяйство и мясную промышленность, которые оказываются губительными для экосистемы.

Фермеры устраивают пожары, чтобы расчистить территорию под выращивание сои на корм рогатому скоту - его покупают многие пищевые компании по всему миру. Однако возгорания часто выходят из-под контроля, перекидываются на соседние территории и подвергают опасности уникальные растения, животных и коренные народы.

Однако сам Болсонару считает обвинения в свой адрес несправедливыми. Бразильский президент утверждает, что 90 процентов леса остались нетронутыми. Тем не менее, на конференции ООН по изменению климата в Глазго (COP26) страна присоединилась к многомиллиардному обязательству по прекращению вырубке лесов. Средства направят на борьбу с пожарами, поддержку коренных народов и восстановление поврежденных участков в развивающихся странах.