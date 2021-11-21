Россия поможет США снизить цены на дизельное топливо

В США отправились четыре российских танкера с двумя миллионами баррелей дизельного топлива, изготовленного из природного газа. Об этом со ссылкой на данные платформы отслеживания и аналитики грузов Vortexa сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такой объем поставки станет максимальным с 2018 года. Как утверждает издание, она поможет снизить цены на топливо на восточном побережье, достигшие максимума за последние семь лет.

Традиционным поставщиком топлива в регион является канадский нефтеперерабатывающий завод Irving Oil Ltd. St. John, но он только возобновляет производство после планового ремонта, продолжавшегося с сентября.

Дизельное топливо из России выглядит предпочтительнее европейского, поскольку, как объяснили эксперты, страна имеет доступ к дешевому природному газу. Флотилия танкеров должна прибыть в США на следующей неделе.