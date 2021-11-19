Премьер Венгрии призвал всех граждан вакцинироваться

Антипрививочники, как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, должны привиться против COVID-19 или умереть. Об этом премьер сообщил в эфире Kossuth, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, скоро людям предстоит сделать серьезный выбор.

"В конце концов, все должны будут пройти вакцинацию; даже антиваксеры поймут, что либо они вакцинируются, либо умрут. Поэтому я призываю всех воспользоваться этой возможностью", - уточнил Орбан.

При этом премьер-министр обратил внимание, что Венгрия сейчас борется с четвертой волной коронавирусной инфекции. Еще самый сложный впереди, убежден Орбан.

"Если бы все вакцинировались, то четвертой волны COVID-19 в Венгрии не было бы, или она была бы больше похожа на маленькую", - пояснил политик.

Сам Орбан добавил, что вакцинировался третьей дозой после второй прививки.