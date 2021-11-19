Протестующие фермеры заставили премьера Индии отменить новые законы

В Индии отменят спорное законодательство, против которого в стране уже больше года шли акции фермеров. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Нарендра Моди, удовлетворив тем самым требования бастующих. Об успехе протеста в Индии сообщает The Assosiated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Моди извинился за действия правительства и пообещал, что новые законы, изменившие правила ведения сельского хозяйства, отменят в зимнюю сессию парламента. Если Моди выполнит обещания и законодательный орган отменит закон, то это будет означать полную победу бастующих в противостоянии с правящей партией. Премьер-министр также попросил протестующих разойтись по домам. Однако слова Моди свидетельствуют о том, что правительство не навсегда отложило планы реформировать сельское хозяйство.

"Принося свои извинения перед нацией, я с чистым сердцем хочу сказать, что, возможно, мы не смогли приложить достаточно усилий, чтобы объяснить нашу правоту нашим братьям-фермерам. Дайте начнем все с начала", - заявил премьер-министр.

Изменения в правилах индийского сельского хозяйства парламент страны утвердил в сентябре 2020 года. Новый закон сразу вызвал протесты среди фермеров штатов Пенджаб и Харьяна, основных сельскохозяйственных регионах страны. Фермеры сочли его благоприятствующим крупным корпорациям и отнимающим доходы у мелких частных хозяйств. Правительство настаивало на необходимости нововведений для модернизации аграрного сектора Индии.