Канада одобрила вакцину компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет

Министерство здравоохранения Канады одобрило применение вакцины консорциума Pfizer - BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Сообщение об этом опубликовано в пятницу на сайте правительства Канады, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Министерство здравоохранения Канады одобрило применение вакцины против коронавируса Comirnaty компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет", - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что это первая вакцина, одобренная в Канаде для данной возрастной группы.