https://news.day.az/world/1405785.html Канада одобрила вакцину компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет
Канада одобрила вакцину компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет
Министерство здравоохранения Канады одобрило применение вакцины консорциума Pfizer - BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Сообщение об этом опубликовано в пятницу на сайте правительства Канады, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня Министерство здравоохранения Канады одобрило применение вакцины против коронавируса Comirnaty компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет", - говорится в заявлении.
В сообщении отмечается, что это первая вакцина, одобренная в Канаде для данной возрастной группы.
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