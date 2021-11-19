Никарагуа выходит из Организации американских государств

Власти Никарагуа приняли решение о выходе страны из Организации американских государств (ОАГ) по причине вмешательства структуры во внутренние дела республики. Об этом в пятницу заявил глава МИД страны Денис Монкада, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Действия ОАГ против Никарагуа продемонстрировали, что миссия этой организации заключается в содействии гегемонии США и их интервенционизму в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, - заявил дипломат, выступление которого транслировал канал TeleSUR. - Мы направили генеральному секретарю ОАГ письмо, денонсирующее устав Организации американских государств. Мы отказываемся от участия в этой организации и прекращаем контакты с ней".

Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Никарагуа во вторник большинством голосов осудила "интервенционистские действия ОАГ" и обратилась к президенту Даниэлю Ортеге с просьбой "денонсировать ее устав в связи с многочисленными нападками на суверенитет и самоопределение Никарагуа". Устав международной организации допускает выход из ее состава по истечении двух лет со дня получения генеральным секретариатом уведомления от государства о денонсации этого документа.

Генеральная ассамблея ОАГ 12 ноября приняла резолюцию, расценивающую как нелегитимные состоявшиеся в Никарагуа 7 ноября всеобщие выборы, на которых одержали победу Ортега и поддерживающая его партия "Сандинистский фронт национального освобождения". Ранее эта организация неоднократно требовала от Манагуа провести избирательную реформу и выборы по западным стандартам.