Джо Байден временно передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис

Президент США Джо Байден в соответствии с конституцией временно передаст свои обязанности вице-президенту Камале Харрис на период, пока будет находиться под наркозом в больнице во время плановых медицинских процедур. Об этом в пятницу сообщил Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Этим утром президент отправится в медицинский центр Уолтера Рида на ежегодный плановый медосмотр. Как было при президенте Джордже Буше - младшем в 2002 и 2007 году, согласно указанной в конституции процедуре, президент Байден передаст свои полномочия вице-президенту на короткий период, когда будет находиться под анестезией", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Байдену предстоит пройти плановую колоноскопию.

Камала Харрис будет работать из своего офиса в Западном крыле Белого дома. О состоянии здоровья Байдена администрация американского лидера сообщит позднее.

Американскому лидеру 78 лет. Ранее, комментируя состояние его здоровья, Псаки отмечала, что "за ним не угнаться".