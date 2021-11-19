В МВД Британии назвали причину миграционного кризиса в Европе

Нынешний масштабный миграционной кризис спровоцирован политикой свободного передвижения между странами Евросоюза (ЕС). Об этом 19 ноября заявила глава МВД Великобритании Прити Пател, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Давайте не будем забывать, что реальная причина незаконных миграционных потоков в том, что у ЕС нет никакой защиты на границах - открытые шенгенские границы", - цитирует ее газета The Guardian.

Министр, находящаяся на данный момент с визитом в США, отметила, что Шенгенское соглашение, по которому страны отказались от контроля своих национальных границ, привело к тому, что Франция оказалась переполненной мигрантами, стремящимися попасть в Великобританию.

"Люди прибывают из Сахеля, из Ливии непосредственно в Италию, Грецию... Теперь у Греции другая политика... но около 70% мигрантов прибывают с севера Франции... Они прибывают из Бельгии. Это происходит из-за открытых границ ЕС", - подчеркнула Пател.