ООН выступила за активное обсуждение режима ядерного нераспространения

Позиция Организации Объединенных Наций заключается в поддержке активного обсуждения перспектив режима ядерного нераспространения.

Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС о высказываниях генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, допустившего развертывание ядерных вооружений США в Восточной Европе, передает Day.Az.

"Наша позиция [заключается в поддержке] активного обсуждения, прогресса в отношении [режима] нераспространения", - сказал Дюжаррик.

Как заявил в пятницу Йенс Столтенберг на конференции Германского атлантического общества и Федеральной академии политики, ядерное оружие США может оказаться в Восточной Европе, если Германия откажется от его размещения на своей территории.

На территории Германии продолжает оставаться ядерное оружие США в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников.