Во Франции предложили ревакцинировать людей старше 40 лет

Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) рекомендует провести ревакцинацию всем людям старше 40 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте комитета.

"Верховный комитет по здравоохранению рекомендует расширить возрастные границы населения, которое имеет право на ревакцинацию от COVID-19. Он рекомендует предложить ревакцинацию людям в возрасте 40 лет и старше по истечении шести месяцев после первичной вакцинации", - отмечается в сообщении.

В сообщении отмечается, что последние исследования свидетельствуют в пользу эффективности ревакцинации для данной возрастной группы.

Комитет предупреждает, что во Франции в настоящий момент отмечается рост заболеваемости COVID-19. В ряде департаментов число случаев превысило отметку 50 на 100 тыс. жителей.

Ранее во Франции ревакцинация стала обязательной для людей старше 65 лет. В случае, если лица этой возрастной группы не получат бустерную дозу вакцины до 15 декабря, их санитарный пропуск будет деактивирован.

По данным Минздрава Франции, полную дозу вакцины уже получили более 50,5 млн человек.