В результате пожара в Свердловской области погибли дети

В Свердловской области двое детей погибли в результате пожара, который возник в селе Таборы. Трехлетний малыш и десятилетний ребенок остались в горящем доме, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, информация о пожаре поступила за полчаса до полуночи 19 ноября по местному времени, тела детей нашли во время тушения пожара.

"По имеющейся на текущий момент информации, которая будет проверяться, отец детей был на вахте, мама была дома с детьми. Маме детей после возникновения пожара удалось спасти одного ребенка 8 лет", - говорится в сообщении.

Пламя распространилось по деревянному дому, соседей удалось эвакуировать.