В Италии предложили рассмотреть идею обязательной вакцинации некоторых категорий граждан

Координатор вырабатывающего рекомендации по борьбе с пандемией для правительства Италии научно-технического комитета Франко Локателли считает, что можно рассмотреть возможность обязательной вакцинации в стране для некоторых профессий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в эфире телеканала Sky TG24.

Сейчас в Италии обязательная вакцинация распространяется только на персонал любых медицинских учреждений. Медикам уже начали вводить третьи, бустерные дозы наряду с людьми с серьезными заболеваниями и в возрасте старше 60 лет.

"Возможно рассмотреть обязательную вакцинацию некоторых категорий профессий, в частности, для тех, кто оказывает помощь или находится в контакте с населением: полицейских, госслужащих и учителей, несмотря на то, что для этих категорий характерен высокий процент вакцинации", - отметил Локателли. Он подчеркнул, что распространение обязательной вакцинации на всех граждан будет "крайней мерой".

Согласно последним данным Минздрава, в республике полностью иммунизированы почти 85% населения старше 12 лет. Власти надеются достигнуть уровня вакцинации 90% к концу года. Как напомнил днем ранее в беседе с корреспондентом ТАСС один из ведущих инфекционистов страны, директор генуэзской клиники инфекционных заболеваний госпиталя "Сан-Мартино" Маттео Бассетти, около 13 млн человек еще не привиты.