Нидерланды введут запрет на фейерверки в новогоднюю ночь

Власти Нидерландов намерены ввести запрет на запуск фейерверков в новогоднюю ночь.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, о соответствующем решении объявил в пятницу и.о. вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта Хуго де Йонге.

По его словам, нагрузка на сферу здравоохранения уже очень велика из-за пандемии коронавируса, и это касается не только отделений интенсивной терапии, но также неотложной помощи и терапевтов. "Пока непонятно, какова будет ситуация к концу года, однако решение нужно принимать уже сейчас, - подчеркнул де Йонге. - Мы видели, что в прошлом году это помогло, поэтому имеет смысл сделать это в этом году опять".

В прошлом году с травмами, связанными с запуском фейерверков, в больницы обратились 108 человек. Обычно же в травмпункты попадают более тысячи человек.

Запрет будет действовать на продажу и запуск фейерверков только для частных лиц. Это означает, что муниципалитеты будут иметь возможность организовывать профессиональные пиротехнические шоу.

Нидерланды являются страной с одним из самых строгих законодательств в области пиротехники. Ее продажа разрешена в течение всего нескольких дней до 31 декабря, а запускать салюты официально разрешено только в новогоднюю ночь в течение восьми часов: с шести вечера 31 декабря до двух ночи 1 января.

В последние дни в Нидерландах регистрируется рекордное число случаев заражения коронавирусом, увеличивается число людей, попадающих с инфекцией в больницы, в том числе в отделения интенсивной терапии. На этом фоне власти Нидерландов с 13 ноября ввели новые ограничения. Ограничительные меры будут действовать до 4 декабря. Оценка ситуации будет проведена 3 декабря, после чего правительство примет решение о дальнейших шагах.