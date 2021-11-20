https://news.day.az/world/1405857.html В Госдепе назвали условие для признания легитимности талибов

В Госдепе назвали условие для признания легитимности талибов

В мире, 20 ноября 2021 09:07 202
В Госдепе назвали условие для признания легитимности талибов
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Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил, что "Талибан" должен заслужить легитимность путем борьбы с терроризмом, создания инклюзивного правительства, а также посредством соблюдения прав меньшинств. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, он написал в пятницу на своей странице в Twitter в ответ на письмо, направленное представителями радикального движения, в Конгресс США с призывом разморозить госрезервы бывшего афганского правительства.

"Мы продолжим ясную, откровенную дипломатию в отношении "Талибана". Легитимность и поддержку нужно заслужить действиями по борьбе с терроризмом, созданию инклюзивного правительства, а также посредством соблюдения прав меньшинств, женщин и девочек, включая равный доступ к образованию и труду", - написал Уэст, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.

"Власти США в течение нескольких лет четко давали понять "Талибану", что если они будут стремиться к захвату власти военным путем, а не к урегулированию посредством переговоров <...>, то критически важная негуманитарная помощь, предоставляемая международным сообществом, <...> практически прекратится. Что и произошло", - подчеркнул он.

 

Уэст отметил, что США продолжат оказывать гуманитарную помощь афганскому народу. На эти цели Вашингтон выделил $474 млн в этом году.

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