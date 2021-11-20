Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей после колоноскопии

Президент США Джо Байден вернулся к исполнению своих обязанностей после перенесенной процедуры колоноскопии (осмотра толстого кишечника), на время которой передавал полномочия вице-президенту Камале Харрис. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Медицинское обследование прошло в военном госпитале Уолтера Рида под Вашингтоном. Как рассказал Лечащий врач президента США Кевин О'Коннор, во время колоноскопии у Байдена удалили полип в кишечнике. Гистологическое исследование будет завершено на следующей неделе. Он подчеркнул, что полип был удален без сложностей. Врач также отметил, что у Байдена никогда не было рака кишечника.

После обследования Байден выступил перед журналистами. Комментируя процедуру, он назвал ее прекрасной. Американский лидер также отметил, что находится в "великолепной форме" и чувствует себя "отлично".