В Германии оценили вероятность начала пятой волны COVID-19

В Германии может начаться пятая волна коронавирусной инфекции. Об этом заявил в интервью немецкому информационному агентству DPA руководитель Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если ограничение контактов и вакцинация не увенчаются успехом, согласно текущему моделированию, мы также получим пятую волну", - сказал он.

Вилер отметил, что нужно срочно ограничить контакты между людьми, и призвал немцев избегать массовых мероприятий, особенно в закрытых помещениях. Эксперт подчеркнул, что эта мера распространяется на все регионы страны - "в федеральных землях, где цифры все еще низкие, у нас есть шанс сохранить их на низком уровне".

По его оценке, положительный эффект от социального дистанцирования будет заметен через две недели.

Специалист добавил, что не менее важно активизировать прививочную кампанию, предупредив, что коллективный иммунитет проявится позже.

"Последствия этого [увеличения темпов иммунизации] будут видны через три-пять недель, вакцинация имеет среднесрочный эффект", - резюмировал Виллер.